طرح فيديو كليب أغنية "يا ليالي" لأحمد سعد وروبي

طرح اليوم الثلاثاء، أغنية “يا ليالي” على طريقة الفيديو كليب والتي تجمع كل من النجم أحمد سعد والمطربة والفنانة روبي ويقدمها الثنائي بشكل “ديو” غنائي يجمع بينهما لأول مرة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبد الواحد.

جدير بالذكر أن يستعد النجم أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم 21 يوليو الجاري وذلك داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ويقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية ومنها: اختياراتي، ووسع وسع، وسايرينا يا دنيا، وإيه اليوم الحلو ده، ورايق أوي، وغيرها من أغنياته الشهيرة.

كما يستعد سعد لإحياء حفل غنائي في تونس ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، يوم السبت الموافق 22 من يوليو الجاري.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد ترندات السوشيال ميديا مؤخرًا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضًا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.