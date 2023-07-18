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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول صور من مران ميسى مع إنتر ميامى (صور)

ميسي
ميسي

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، في مران فريقه، مساء الثلاثاء، لأول مرة منذ انتقاله للفريق.

وظهر ميسي، في مران إنتر ميامي رفقة زميله الجديد في الفريق سيرجيو بوسيكتس لأول مرة بعد تقديمه أمس.

وقدم إنتر ميامي نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام جماهير الفريق، في فعالية خاصة أقيمت في استاد "دي.آر.في بينك". 

وخلال الاحتفالية التي جرى بثها على الهواء مباشرة، قام ميسي بمعانقة مالك النادي ديفيد بيكهام قبل أن يتسلم قميصه بالفريق، والذي يحمل رقم 10.

وقال ميسي في كلمته للجماهير: "أود التقدم بالشكر لكل الناس في ميامي على ترحيبهم بي وحبهم لي منذ أن وصلت إلى هذه المدينة". 

وأضاف ميسي: "الحقيقة أنني متحمس للغاية وسعيد للغاية بالتواجد هنا في ميامي معكم". 

وتابع النجم الأرجنتيني: "لا أطيق انتظار التدرب والمنافسة، أنا هنا بالرغبة التي كانت دائما لدي، وهي التنافس والسعي للفوز ومساعدة النادي على مواصلة التقدم". 

كذلك جرى تقديم لاعب خط وسط برشلونة السابق سيرخيو بوسكيتس أمام الجماهير، وذلك بعد ساعات من إعلان نادي إنتر ميامي التعاقد معه رسميًا.

ليونيل ميسى ميسى إنتر ميامي بوسيكتس إنتر ميامي الأمريكي

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