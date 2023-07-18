مع اقتراب الموسم.. تعرف على أبرز المباريات التحضيرية

أقل من شهر وتعود الدوريات الأوروبية من جديد في موسم 2023-2024 المنتظر حيث تعود بداية من 11 أغسطس.

وينطلق ثلاث دوريات في 11 أغسطس المقبل وهم الدوري الإسباني، الفرنسي والإنجليزي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

يوم 23/7

برشلونة ويوفنتوس الساعة 5.30 صباحًا

يوم 24/7

ريال مدريد ضد ميلان الساعة 5 صباحًا

ليفربول ضد جروتر فورت الساعة 2 عصرًا

يوم 25/7

باريس سان جيرمان ضد النصر السعودي 1 ظهرًا

يوم 26/7

بايرن ميونخ ومانشستر سيتي 1 ظهرًا

يوم 27/7

نيوكاسل يونايتد وتشيلسي الساعة 3 صباحًا

ريال مدريد ومانشستر يونايتد الساعة 3.30 صباحًا

أرسنال وبرشلونة 5.30 صباحًا

إنتر والنصر 10 مساء

يوم 28/7

يوفنتوس وميلان 5.30 صباحًا

يوم 30 /7

ريال مدريد وبرشلونة 5.30 صباحًا

مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد 2 عصرًا

يوم 2 و3 /8

ميلان وبرشلونة 6 صباحًا 2 أغسطس

يوفنتوس وريال مدريد 3 صباحًا يوم 3 أغسطس