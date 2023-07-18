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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية إنشاء سفارة معرفة بجامعة المنصورة الجديدة غدا

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

توقع مكتبة الإسكندرية وجامعة المنصورة الجديدة، اتفاقية تعاون حول إنشاء سفارة معرفة جديدة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة المنصورة الجديدة، غداً الأربعاء.

ويوقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور معوض الخولي؛ رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بحضور عدد من المثقفين والمسئولين والشخصيات العامة.

ويُعد مشروع سفارات المعرفة أحد أهم وأبرز المشروعات التي تتبناها مكتبة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، والذي يمثل مبادرة من المكتبة لنشر المعرفة والعلوم في ربوع مصر والعالم، حيث أوصي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية برئاسة رئيس الجمهورية في عام 2014 بالإسراع في إنشاء وتطوير سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية في جميع الجامعات والمحافظات المصرية.

وبناءً عليه، قررت إدارة المكتبة إنشاء إدارة خاصة لسفارات المعرفة بقطاع التواصل الثقافي تكون مهمتها تنفيذ هذا المشروع الطموح، ليصبح عدد السفارات حتى الآن 26 سفارة بمختلف الجامعات والمحافظات المصرية، لتمثل امتداد للمكتبة بالمجتمع الثقافي والعلمي تقدم من خلالها معظم مواردها الثقافية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية التي تشمل على عدد لا نهائي من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة والمتوفرة في صورة رقمية على خوادم المعلومات الموجودة في المكتبة، وقواعد بيانات دولية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية والتي تشترك فيها مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلي القدرة الهائلة على الحسابات وتحليل البيانات من خلال جهاز السوبر كومبيوتر الذي يوجد في مكانين فقط داخل جمهورية مصر العربية، أحدهم في مكتبة الاسكندرية.

ذكر الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة يتبعها 26 سفارة معرفة متفرقة في جميع انحاء الجمهورية تابعة للجامعات والتي تعد جزء من المكتبة خارج المحافظة، وتعطي فرصة لجميع المتواجدين خارج المكتبة الإطلاع على جميع أنشطة المكتبة والاطلاع على جميع الكتب والدوريات والكتب الرقمية مجانًا.

مكتبة الاسكندرية جامعة المنصورة الجديدة إنشاء سفارة معرفة جديدة سفارات المعرفة نشر المعرفة والعلوم الجامعات والمحافظات المصرية

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