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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 55 مليون جنيه.. محافظ أسوان يناقش إنشاء مصنع للمياه والعصائر

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد شركة استثمارية لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من 55 مليون جنيه على مساحة 10 ألاف م2. 

أكد اللواء أشرف عطية،ضرورة الجدية فى تنفيذ هذا المشروع، لجنى ثمار الإنتاج منه خلال عام، مع وضع برنامج زمنى لمراحل العمل، وخاصة فى ظل التسهيلات والتيسيرات العديدة التى قدمتها المحافظة للقائمين على التنفيذ. 

وقال إن الاهتمام بملف الاستثمار يقع ضمن أولويات العمل خلال الفترة الحالية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، وتذليل مختلف التحديات بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور إقتصادى شامل يحقق عوائد إيجابية متعددة فى القريب العاجل. 

جاء ذلك استمراراً للجهود المتواصلة والمكثفة التى تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات الإستثمارية بما يحقق معه المزايا النسبية والمردود الإيجابى منها، وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان. 

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