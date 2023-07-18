ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متحف المخطوطات.. جهود في الترميم ورقمنة المخطوطات للحفاظ عليها

متحف المخطوطات
متحف المخطوطات

قال مصطفى أكرم، منسق مكتبة الأزهر الشريف إن لدى مكتبة المخطوطات جهود كبيرة تبذل لتأهيل وترميم المخطوطات الأصلية ومستنسخاتها لتكون مؤهلة للاطلاع ومشاهده محتواها.

تابع أكرم لـ"الدستور" أن هذا يتم من خلال إدارة الترميم لأعاده المخطوطات لحالة مقاربة بحالتها الأصلية بعد أن أصبحت في حالة يرثى لها ومهلهلة وممزقه نتيجة عوامل الزمن ومرور السنوات عليها، وهذا ما نشاهد جهوده بقوة من خلال وثيقة عنوان الشرف الوافي، ووثيقة شهادة التخرج لشخصية الجناح الدكتور سليمان عيد والتي كانت وممزقه لما يقرب 6 قطع ولكن تم دمجها إصلاحها بصورة تليق بقيمتها.

واصل أن من الإدارات التي لها دور فعال في مكتبه المخطوطات إدارة الرقمنة، وهي كيفية إتاحة تلك المخطوطات القيمة القديمة ولكن أساليب عرض حديثه تصل للمهتمين والبراء وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على تاريخ المخطوطات وقراءة محتوياته ولكن الأساليب التقنية الحديثة.

وأشار أن هذا دورنا فلا ينفع أن يقتصر دورنا على الحفاظ على قيمة المخطوطات وحسب ولكن لابد من تعريف الأجيال الجديدة على تلك الملفات القديمة بالاطلاع والاعتزاز.  

IMG_20230718_131506
IMG_20230718_131506
متحف المخطوطات مكتبة الأزهر الشريف أعمال ترميم رقمنة مخطوطات معرض الإسكندرية للكتاب

الأكثر قراءة

تفاصيل أزمة أوسوريو وعواد: “حوار الحارس فى القمة أثار الدهشة”

"حرام عليك ده عيل صغير هتموته".. زوج الأم يهشم رأس طفل في عين شمس

متحف المخطوطات.. جهود في الترميم ورقمنة المخطوطات للحفاظ عليها

وزير المالية: "الرقمنة" تساعدنا فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر 

"قضايا الدولة": إنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجهات التى تنوب عنها الهيئة

مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2023 للعاملين في القطاع الخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى