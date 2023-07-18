متحف المخطوطات.. جهود في الترميم ورقمنة المخطوطات للحفاظ عليها

قال مصطفى أكرم، منسق مكتبة الأزهر الشريف إن لدى مكتبة المخطوطات جهود كبيرة تبذل لتأهيل وترميم المخطوطات الأصلية ومستنسخاتها لتكون مؤهلة للاطلاع ومشاهده محتواها.

تابع أكرم لـ"الدستور" أن هذا يتم من خلال إدارة الترميم لأعاده المخطوطات لحالة مقاربة بحالتها الأصلية بعد أن أصبحت في حالة يرثى لها ومهلهلة وممزقه نتيجة عوامل الزمن ومرور السنوات عليها، وهذا ما نشاهد جهوده بقوة من خلال وثيقة عنوان الشرف الوافي، ووثيقة شهادة التخرج لشخصية الجناح الدكتور سليمان عيد والتي كانت وممزقه لما يقرب 6 قطع ولكن تم دمجها إصلاحها بصورة تليق بقيمتها.

واصل أن من الإدارات التي لها دور فعال في مكتبه المخطوطات إدارة الرقمنة، وهي كيفية إتاحة تلك المخطوطات القيمة القديمة ولكن أساليب عرض حديثه تصل للمهتمين والبراء وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على تاريخ المخطوطات وقراءة محتوياته ولكن الأساليب التقنية الحديثة.

وأشار أن هذا دورنا فلا ينفع أن يقتصر دورنا على الحفاظ على قيمة المخطوطات وحسب ولكن لابد من تعريف الأجيال الجديدة على تلك الملفات القديمة بالاطلاع والاعتزاز.