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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ ، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية. 

وجاء فى نص البرقية " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاعر تفيض إعزازاً لشخصكم الكريم ، وتقديراً لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن شعب محافظة أسوان وأجهزتها التنفيذية نتقدم بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد ، داعين الله العلى القدير أن يرعاكم ويوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز فى ظل قيادتكم الحكيمة ، متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ، وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث محافظ أسوان أيضاً برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، فضلاً عن الوزراء بهذه المناسبة العطرة. 

وفى نفس السياق تقدم اللواء أشرف عطية بخالص التهنئة للشعب المصرى ولأهالى محافظة أسوان، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمختلف دوائر المحافظة بمناسبة العام الهجرى الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالخير الدائم والوفير أمد الدهر. 

وفى سياق آخر واصلت  أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

التهنئة للرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العام الهجري الجديد 1445 اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تهنئة للرئيس التهنئة للشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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