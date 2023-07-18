خبير اقتصادى لإكسترا نيوز: مصر أصبحت محورًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا

تحدث الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن هذا التحول أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم.

وقال "البهواشي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، إن هذا الاتجاه للتحول إلى الأخضر بشكل فعلي يتطلب استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن الاقتصاد الأخضر أصبح موجودًا في قطاع التشييد والبناء والمساكن الخضراء.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه أصبح متاحًا أيضًا توفير وسائل النقل المستدامة وإدارة المخلفات واستغلال موارد المياه، مشيرًا إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة لتحقيق هذا الاتجاه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر أصبحت محورًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا، حتى أصبح العالم ينظر إلى مصر باعتبارها قبلة الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لأنها تمتلك طاقة أساسية في إنتاج الطاقة الخضراء.

ولفت إلى أن مصر أصبحت محورًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا، حتى أصبح العالم ينظر إلى مصر باعتبارها قبلة الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لامتلاكها طاقة أساسية في انتاج الطاقة الخضراء.

وأضاف: "خير دليل على ذلك افتتاح أول مشروع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ".