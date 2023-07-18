تفاصيل اجتماع رئيس النيابة الإدارية مع المجلس الأعلى للهيئة

عقد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، صباح اليوم اجتماعا في مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وبعد انتهاء الاجتماع، قام المستشار بالتوجه لافتتاح مقر إدارة التفتيش القضائي بالمجمع، وكان يصاحبه المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية.

وفي السياق، اجتمع المستشار رئيس الهيئة مع المستشارة فهيمة الحكيم - مديرة إدارة الدعوى التأديبية وعضوة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد السعيد فوزي - مدير المكتب الفني الثاني بالقاهرة، والمستشار محمد الشناوي - مدير المكتب الفني الثالث بالقاهرة. وأكد خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لدور إدارة الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية ولجان التأديب في متابعة العمل بالنيابات، والتوجيه المستمر لأعضائها ونقل الخبرات بما يكفل أداء النيابة الإدارية لرسالتها السامية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي والتراسل الإلكتروني؛ لتحقيق العدالة الناجزة.

وبعد ذلك، عُقِدَ اجتماعٌ مع المستشارين مديري النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، حيث استهل اللقاء بالإشارة إلى أهمية دور مديري النيابات في توجيه الأعضاء فيما يخص قواعد العمل والتطبيقات العملية للتحقيقات والقضايا، والإحاطة التامة بتعليمات العمل الفني بالنيابة الإدارية، والالتزام بالقيم والتقاليد القضائية.

وأكد على أهمية الاطلاع المطَّرد على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في مجال التأديب؛ لصقل المعرفة القانونية للأعضاء، والاهتمام بتفعيل المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية، وفقًا للبروتوكول الموقَّع بالشراكة مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية، لتقوم النيابة الإدارية بالدور المنوط بها في مكافحة جرائم البناء على الأراضي الزراعية، ومكافحة الفساد المالي والإداري.

كما استمع لمقترحات المستشارين مديري النيابات، حول تطوير العمل بالنيابات.

وفي نهاية اللقاء، حَرصَ على التأكيد على التواصل المستمر بين رئاسة الهيئة ومديري النيابات، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.