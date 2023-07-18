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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عمل أسوان" تفتح باب التقديم لدورة تدريبية على الطاقة الشمسية

التدريب
التدريب

 أعلنت مديرية العمل بأسوان بقيادة فوزى صابر، عن أنه سيتم فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، وذلك فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى حيث يتم التقديم إلكترونياً  على الرابط "https://www.surveymonkey.com/r/solarPower2، على أن يتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى التابع المديرية بالمحمودية للشباب من الجنسين وذوى الهمم. 

وقال فوزى صابر، مدير مديرية العمل في أسوان، إن هناك مميزات عديدة للتدريب تتمثل فى منح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى، بالإضافة إلى صرف بدل إنتقال نقدى يومى قدرة 60 جنيهاً لكل متدرب تصرف فى نهاية الدورة التدريبية، مع صرف وجبة خفيفة خلال اليوم للتدريبى عبارة عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، كما يتم إعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها. 

وأوضح أن شروط التقديم الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، وألا يزيد السن عن 35 سنة، واجتياز المقابلة الشخصية، فيما تضم الأوراق المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومى، والمؤهل الدراسى، وصورتين شخصيتين، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد، وشهادة قيد، وكعب عمل، مع إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم، ومن المقرر أن تصل مدة التدريب إلى  20 يوما.

أسوان التقديم إلكترونيا الطاقة الشمسية الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فتح باب التقديم فرص العمل مركز التدريب المهني مديرية العمل

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