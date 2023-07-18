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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قضايا الدولة": إنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 209 لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء شعبة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة بكل فرع من فروع الهيئة على مستوى الجمهورية على النحو التالي.

بعد الإطلاع علي القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، وعلي قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 7 لسنة 2018، ولمقتضيات صالح العمل .

- المادة الأولى

أولا ينشأ بكل فرع من فروع الهيئة شعبة للتنفيذ تتضمن وحدتين الأولى للحجز القضائي والأخرى للحجز الإداري، وتختص كل شعبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة من الدعاوى التى يباشرها الفرع، ودون الإخلال بقواعد الاختصاص المكاني بمحل التنفيذ.

 ثانيا: يختص قسم التنفيذ بمُباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة والمنازعات المتفرعة عنها في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، أيا كان القسم أو الفرع الصادر منه الحكم.

ثالثا: تحيل شعب التنفيذ الحالية الأحكام التي خرجت عن نطاق اختصاصها، إلى الشعبة المختصة وفقا لأحكام هذا القرار.

 

- المادة الثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 2023/7/22 وعلي المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه .

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

 

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