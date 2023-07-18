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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الدفعة الرابعة من معدات وسيارات دعم منظومة النظافة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدفعة الرابعة من معدات وسيارات منظومة النظافة، والتى تم توريدها للمحافظة بواقع 3 لودر سعة 1 متر مكعب، و 3 متر مكعب، وهى التى تأتى ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى استكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه. 

رافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأيضاً المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة. 

وخلال تفقده للوادر الجديدة، أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل بكل جدية وإصرار لدعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة التى تساهم فى إنجاح المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وكذا المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى. 

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومعاقبة المقصريين، وهو الذى يتكامل مع إجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة، الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية.

أسوان الخطة الأستثمارية للعام المالي 2022 2023 السيارات والمعدات الطرق العامة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان النظافة دعم منظومة النظافة الجديدة قطع الغيار

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