"مش هسيب حقي".. انتقام نقاش من شقيقته بـ"مية نار" في منشأة ناصر

ألقى "نقاش"، مياه نار على وجه شقيقته وزوجها، في منطقة منشاة ناصر، لرفضها تسليمه ميراثه الشرعي.

أقوال الضحايا

البداية كانت بوصول سيدة وزوجها مصابين بحروق متفرقة بالجسم، إلى المستشفى العام مستغيثين بنجدتهم من حروق في أجسامهم نتيجة إلقاء مادة كاوية عليهم أمام مسكنهم، وتم إسعافهم وتقديم الإجراءات اللازمة، وأثناء تحرير محضر بالواقعة اتهمت السيدة شقيقها بارتكاب الواقعة.

خلافات على تقسيم الإرث

وقالت الضحية أن شقيقها يعمل نقاش ويتعاطى المواد المخدرة، ومنذ وفاة والدها وهي تقيم في منزل العائلة، ولكن شقيقها يريد طردها لبيع المنزل وتقسيم الإرث وهي ترفض ذلك وكل فترة وأخرى يحضر لها يتشاجر معها ويهددها بالقتل.

وتابعت أنه يوم الواقعة تربص لها أثناء خروجها من المنزل برفقة زوجها وألقى عليها مادة كاوية لتشويهها والانتقام منها، وتم نقلهما للمستشفى.

أقوال الشهود

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا تربص المتهم لشقيقته وإلقاء عليها مادة غريبة ولكن بصراخها والتوجه إليها تبين أنه ألقى عليها «مية نار» وأثناء محاولة زوجها التعدي عليه ومنعه ألقاها على الأثنين وفر هاربًا انتقامًا منها والهدف منه تشويهها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة أن المتهم والمجني عليهما جميعهم مقيمين بدائرة القسم، ويوم الواقعة ذهب المتهم إلى منزل شقيقته ونشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات حول الميراث.



وأفادت التحقيقات أن المتهم كان ذاهبا ومعه زجاجة بها ماء نار وقاما برشها على وجهها وجسدها، وعندما تدخل زوجها تعدى عليه بالضرب وألقى عليه ماء نار، مما أدى إلى أصابته بحروق متفرقة أيضا.



تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: نقاش، طرف ثان: شقيقته، وزوجها مصابان بحروق بأماكن متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية