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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يُجهز عرضًا لضم راسموس هويلوند من أتالانتا

راسموس هويلوند
راسموس هويلوند

تجهز إدارة نادي مانشستر يونايتد عرضًا لتقديمه  للاعب الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وجذبراسموس هويلوند اهتمام العديد من الأندية الأوروبية خلال الموسم المنقضي بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة فريقه في الدوري الإيطالي.
ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة يونايتد تجهز عرضًا مفتوحًا لتقديمه لنادي أتالانتا من أجل الحصول على خدمات هويلوند.
ولعب هويلوند 42 مباراة بقميص أتالانتا خلال الموسم المنقضي، وسجل 16 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.
وأضاف "رومانو"، أن يونايتد اتفق مع اللاعب على الشروط الخاصة به، وأن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأشار إلى أن إدارة نادي أتالانتا أخبرت نظيرتها في مانشستر يونايتد في المحادثات الأولية أنها لا تريد 3 لاعبين معروضين من يونايتد، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يحدد النادي الإيطالي 65 إلى 70 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب.

ويتبقى تقدم إدارة مانشستر يونايتد بعرض رسمي للحصول على خدمات هويلوند.

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