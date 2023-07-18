ضمن "100 يوم صحة".. تقديم الخدمات الطبية لـ550 ألف مواطنا بكفر الشيخ

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة كفر الشيخ، استمرار حملة 100 يوم صحة، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومتابعة ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية منسق حملة "100 يوم صحة" في محافظة كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة "100 يوم صحة"، قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو، حتى الاثنين 17 يوليو 2023، لـ 482 ألف و717 مواطناً، ما بين مبادرات رئاسية وإحالة المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

- تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة لـ 67262 مواطنا

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما جرى تقديم الخدمات الطبية خلال مبادرات الصحة العامة لـ 67262 مواطناً، بالإضاف إلى تحويل 7 آلاف و39 حالة، للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج ، وتم تطعيم 305 ألف و263 طفلا ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، كما قامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 52 ألف و97 منتفعة بالإضافة إلى 25 ألف و 595 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 50 ألف 628 وسيلة تنظيم الاسرة، وعمل 51 ألف و 427 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

وأوضحت الدكتورة أمال حجاج، منسق عام مبادرة 100 يوم صحة، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ 6326 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل 169 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 734 منشأة غذائية، وأخذ 236 عينة مواد غذائية، وتحرير 563 محضر للمنشآت المخالفة، وضبط 40 منشأة بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت بالإضافة إلى إعدام 17 ألف و809 كيلو من الأغذية المختلفة، و133 لتر سوائل، وتم المرور على 222 محطة لمياه الشرب، و63 محطة لمعالجة مياه الصرف.