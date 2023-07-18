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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

انطلاقة جديدة لبروتوكول التعاون بين تنسيقية الأحزاب ووزارة الثقافة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية، والتقى عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمير تادروس رئيس قطاع مكتب الوزير، وحسام شكيب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة، وصلاح عفيفي مسئول الاتصال السياسي بالوزارة، وعدد من الشباب العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة وتنسيق سير مبادرة «قصور الثقافة»، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع الوزارة.

وجرى خلال اللقاء، متابعة ما تم من إجراءات ضمن المبادرة خلال العام الماضي والمخطط القيام به خلال الفترة المقبلة بعد توقيع بروتوكول التعاون، وتم الإعلان عن إشارة البدء لتنفيذ النقاط المتفق عليها في البروتوكول وما أسفرت عنه خطة العمل بين التنسيقية ووزارة الثقافة خلال الفترة السابقة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب، مؤمن سيد، مسؤول الشئون البرلمانية بالتنسيقية، وآدم الطوخي، ومنى أبو طالب، أحمد سعيد منوفي، وسميرة الشريف، ومي مبروك، وسالمة سعيد، وعزوز عادل، أعضاء التنسيقية.

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