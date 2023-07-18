إقبال السائحين على منطقة الأهرامات رغم ارتفاع درجات الحرارة (صور)

تشهد منطقة الأهرامات إقبالًا مكثفًا من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على زيارة الأهرامات في الجيزة والتمتع بالحضارة المصرية القديمة، رغم ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

وحرص السياح الوافدون إلى منطقة الأهرامات على ارتداء أغطية الرأس للحماية من شمس الصيف الحارقة، أو اصطحاب الشماسي الواقية.

بدأت منطقة أهرامات الجيزة في تطبيق نظام الدخول إلى المواقع الأثرية بنظام الدفع الإلكتروني، طبقًا لتوجيهات الدولة، واستكمالًا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.

وقامت الوزارة بالبدء في استكمال تطبيق نظام الدفع باستخدام البطاقات البنكية بكافة أنواعها، فقط لشراء تذاكر زيارة في عدد من المتاحف والأماكن الأثرية.

يشار إلى أنه تم البدء خلال شهر مايو الماضي في تطبيق نظام الدفع باستخدام البطاقات البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر دخول المواقع الأثرية.

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