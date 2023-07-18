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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" في جولة داخل مركز التدريب والتشغيل المهني ببشائر الخير (صور)

مركز التدريب المهني
مركز التدريب المهني

دعماً للأيدي العاملة وتشجيعاً للعمالة الحرفية واليدوية وخلق دوائر تواصل بينهم وبين سوق العمل، يتم ذلك من خلال مركز التدريب والتشغيل المهني في مدينة بشاير الخير، حيث يتم تقديم كل المهارات والتدريبات الفنية والحرفية لقطاع الصناعات، لرفع كفاءة العمالة الفنية المتخصصة لسد احتياجات سوق العمل.

يقول يوسف رشدي، رئيس قسم التدريب بمركز التدريب والتشغيل المهني ببشاير الخير، إن المركز يستقبل كل من يرغب في اكتساب مهارة حرفية تكون سبيلاً لفتح باب رزق جديد له ولأسرته، وذلك من خلال مجموعة من التدريبات الحرفية المتخصصة والتي تقدم بكفاءة ومهنية عالية للمتدربين من عمر 18 إلى 35 عاماً، حيث يكون متوسط عدد المتدربين سنوياً 3000 متدرب داخل المركز.

واصل رشدي قائلاً لـ"الدستور" إن مركز التدريب والتشغيل المهني يضم 12 ورشة تدريبية تضم كافة المهن الأساسية والتكميلية، منها ورش الملابس الجاهزة والطهي، والتي تشهد اقبالاً كبيراً من الفتيات والسيدات المعيلات، كما يضم المركز ورش النجارة وميكانيكا السيارات والتكييف والتبريد واللحام واللحام التجاري تحت الماء، وغيرها من المهارات الصناعية التدريبية.

وأضاف رشدي أن مركز التدريب والتشغيل المهني هو باكورة تعاون بين جمعية رجال الأعمال والهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ عام 2016، لدعم الصناعات الحرفية المصرية وخلق سبيل مدعوم للتدريب الحرفي بكفاءة دون تحمل أي تكاليف مالية، وذلك داخل قاعات حرصوا على أن تكون مجهزة على أعلى مستوى تحاكي ذات التصميم والورش الواقعية بداخل المصانع والمراكز الصناعية.

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بشاير الخير مركز التدريب المهني العماله الحرفية الإسكندرية بشاير الخير الاسكندرية

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