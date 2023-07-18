ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "إكسترا نيوز": مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قالت شروق وجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إن كل خطوة نخطوها في مدينة العلمين الجديدة تؤكد نجاح المحاولة والتجربة بنسبة 100% لخلق عالم جديد لم نشهده من قبل، بما في ذلك كنائس السحاب وغيرها، مشيرة إلى ازدحام مدخل مدينة العلمين بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

وأضافت "وجدي" خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا أخبرت أي سائح يتجول في الممشى السياحي بأن هذه الأرض لم تكن موجودة منذ 5 سنوات، بل كانت ممتلئة بالألغام، فلن يصدق هذا الأمر نهائيًا لأنه أمر لا يصدق.

وأوضحت مراسلة الفضائية، أن مدينة العلمين الجديدة تضم عدة مرافق ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى كونها سكنية، حيث يمكن للمواطنين العيش بها طوال أيام العام وليس فقط في فصل الصيف، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط.

إقبال الجماهير الأبيض المتوسط الإقبال الجماهيري العلمين الجديدة البحر الأبيض المتوسط

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟