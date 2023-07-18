مراسلة "إكسترا نيوز": مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط

قالت شروق وجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إن كل خطوة نخطوها في مدينة العلمين الجديدة تؤكد نجاح المحاولة والتجربة بنسبة 100% لخلق عالم جديد لم نشهده من قبل، بما في ذلك كنائس السحاب وغيرها، مشيرة إلى ازدحام مدخل مدينة العلمين بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

وأضافت "وجدي" خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه إذا أخبرت أي سائح يتجول في الممشى السياحي بأن هذه الأرض لم تكن موجودة منذ 5 سنوات، بل كانت ممتلئة بالألغام، فلن يصدق هذا الأمر نهائيًا لأنه أمر لا يصدق.

وأوضحت مراسلة الفضائية، أن مدينة العلمين الجديدة تضم عدة مرافق ترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى كونها سكنية، حيث يمكن للمواطنين العيش بها طوال أيام العام وليس فقط في فصل الصيف، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط.