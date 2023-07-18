حبس 5 متهمين بالنصب على المواطنين بالتسوق الإلكتروني بالتبين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح التبين، حبس 5 متهمين بالنصب على المواطنين بالتسوق الإلكترونى لبيع الهواتف المحمولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان تبلغ لقسم شرطة التبين من صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول بتعرفه على شخص من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، واتفقا على التقابل ، لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور 4 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء، وقاموا بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه في محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالاستغاثة فلاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، تم ضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.