تعرف على إجراءات الوقاية من الإصابة بحمى الضنك ومضاعفاتها

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق الوقاية من حمى الضنك بعد ثبوت إيجابية عينات مصابين بحمى الضنك في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمحافظة قنا، وفقًا لما أكدته نتائج التحاليل المعملية التى تم سحبها من المصابين.

ويمكن تقليل خطر الإصابة بحمى الضنك من خلال:

- الوقاية من لسعات البعوض باستعمال الملابس التي تغطي أكبر جزء ممكن من الجسم.

- استخدام الكريمات والبخاخات الطاردة للبعوض، واستخدام الناموسيات عند عدم النوم في غرفة مكيفة.

- تغطية جميع الحاويات والخزانات.

- تنظيف حاوية تخزين المياه بانتظام وعدم ركن المياه فترة طويلة.

- رش مواد طاردة للحشرات والبعوض.

- توفير سواتر النوافذ، والتأكد أن الأبواب والنوافذ الخاصة بك خالية من الثقوب.

- تجنب السفر إلى المناطق المعرضة لخطر الإصابة بحمى الضنك.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت اليوم الثلاثاء، بيانًا أوضحت فيه أعمال تقصي الوضع الوبائي المتعلق بوجود حالات مرضية في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمركز قوصــ محافظة قنا، حيث أظهرت نتائج التقصي والتحاليل المعملية وجود البعوضة الناقلة لمرض "حمى الضنك"، كما أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك "الحمى المؤلمة للعظام".