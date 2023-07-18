تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، عن تفاصيل التحقيقات في واقعة العثور على جثة مجهولة في منطقة فايدة كامل.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا عثروهم على الجثة التي ترجع لشخص تواجد منذ فترة بالمنطقة ومعروف عنه التسول واستجداء المارة.

وكشفت المناظرة عن جثة شاب عثر عليه متوفي في شارع فايدة كامل، أنها لرجل في العقد الرابع من العمر، مصاب بجروح متعددة قديمة في أسفل الجسم.

كما تم العثور على وشم بذراعيه، ويرتدي ملابسه كاملة ويرجح أن سبب الوفاة أزمة قلبية نتج عنها هبوط في الدورة الدموية والوفاة في الحال.

تعود الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثمان لمتوفي مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر تقريبا وجد ملقى بشارع فايدة كامل.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر ووجود وشمين بالكتف الايمن مدون أسم أدهم ، ورصد مقطع فيديو المتوفى يسير قبل وفاته بوضعية الانحناء لأسفل بموقف ميكروباص أحمد زكي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.