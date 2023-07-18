ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير بالوادي الجديد

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف


لقي شخص مصرعه وأصيب أخرين اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالوادي الجديد ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام والمتوفي للمشرحة.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بالقرب من قرية الموهوب أسفر عن وفاة شخص وإصابة أثنين، بعد ان تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام والمتوفي للمشرحة.


أسفر الحادث عن وفاة خالد محمد السيد من سوهاج ومقيم بقرية القصر بالداخلة، وإصابة المهندس محمود مالك، المهندس محمد عامر من محافظة الغربية بإصابات وسحجات متفرقة بالجسم

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث. 

 

وفي سياق آخر، أصيب 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق باريس / العوينات ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل بطريق باريس / العوينات وإصابة 9 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج

أسفر عن إصابة كل من محمود أحمد إبراهيم 33 عامًا ومقيم أسيوط، حسين عامر عبد السلام 15 عامًا، محمد أحمد ابراهيم، 35 عامًا، أحمد عبد السلام حسين 25 عامًا، محمد عبد السلام حسين 30عامًا، حسام علي السيد 18عامًا مقيمين بأسيوط، حمدي موسي أحمد 43عاما، أحمد حمدي موسي 12 عامًا، أحمد موسي احمد 35عامًا من الوادي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

 

لقي شخص مصرعه حادث تصادم سيارة ملاكي سيارة الإسعاف المصابين مستشفى الداخلة العام ونقل المتوفي لمشرحة المستشفي بلاغ من شرطة النجدة

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف لـ«الدستور» موعد الإعلان عن صفقة إمام عاشور

حيثيات إعدام 4 فى "خلية المنيا الإرهابية" تكشف طريقة استدراج الفتيات لجهاد النكاح

أبرزها عاشور وسوزا وسليم.. صفقات الأهلي في صيف 2023

عيار 21 بـ2165 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟