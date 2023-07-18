وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث سير بالوادي الجديد



لقي شخص مصرعه وأصيب أخرين اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالوادي الجديد ، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام والمتوفي للمشرحة.

تلقي اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بالقرب من قرية الموهوب أسفر عن وفاة شخص وإصابة أثنين، بعد ان تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام والمتوفي للمشرحة.



أسفر الحادث عن وفاة خالد محمد السيد من سوهاج ومقيم بقرية القصر بالداخلة، وإصابة المهندس محمود مالك، المهندس محمد عامر من محافظة الغربية بإصابات وسحجات متفرقة بالجسم

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفي سياق آخر، أصيب 9 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق باريس / العوينات ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل بطريق باريس / العوينات وإصابة 9 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي لتلقي العلاج

أسفر عن إصابة كل من محمود أحمد إبراهيم 33 عامًا ومقيم أسيوط، حسين عامر عبد السلام 15 عامًا، محمد أحمد ابراهيم، 35 عامًا، أحمد عبد السلام حسين 25 عامًا، محمد عبد السلام حسين 30عامًا، حسام علي السيد 18عامًا مقيمين بأسيوط، حمدي موسي أحمد 43عاما، أحمد حمدي موسي 12 عامًا، أحمد موسي احمد 35عامًا من الوادي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.