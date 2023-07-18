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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة شخصين في مشاجرة بمنشاة لطف الله بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة

نشبت مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشأة لطف الله التابعة لقسم شرطة أول الفيوم، بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال مما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد  بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشأة لطف الله التابعة لقسم شرطة أول الفيوم بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال.

 وعلى الفور، انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت حراسة مشددة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة الحي الراقي أطراف عائلتين وأصابه شخصين بمنشاة لطف الله بالفيوم

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