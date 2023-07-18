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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القناة الأولى تكشف موعد حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

أحمد سعد
أحمد سعد

كشف محمود جميل، مراسل القناة الأولي الفضائبة المصرية، أبرز فعليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم.

وقال مراسل القناة، إنه كان هناك إقبال كبير أمس لحركة الزائرين والسائحين في مدينة العالمين خاصا علي الممشي السياحي، حيث يتسهدف المهرجان ما يقرب من مليون زائر من مختلف الجنسيات والمحافظات المصرية ايضا.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تستقبل جميع الفئات العمرية والاجتماعية في جميع الأوقات للاستمتاع بجميع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة من خلال موقع الحجز "تذكرتي"، مشيرًا إلى أن هناك متابعة وتجهيزات لمنطقة العلمين أرينا، حيث تشهد استقبال حفل الفنان تامر حسني المقرر له 21 يوليو.

وتابع أن إدارة مهرجان العلمين أعلنت عن حفل الفنان أحمد سعد المقرر له 27 يوليو المقبل، فيما صرحت بأنه قريبًا ستبدأ طرح التذاكر قبل الموعد مباشرة، بالإضافة إلى حفل كلاً من الموسيقار عمر خيرت والفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم وفريق كايروكي، فضلاً عن حفل الرابر العالمي روس، بالإضافة إلى الفعاليات التي تم التنسيق لها مثل بطولة البدل والتجديف والجودو.

مهرجان العلمين الجديدة فعليات مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة

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