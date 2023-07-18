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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل: شبكة القطار الكهربائى تحتاج 8 ملايين فلنكة خرسانية

وزير النقل
وزير النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفلنكات  مثل كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات، وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع إلى 8 ملايين فلنكة خرسانية من طراز RF1260 وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقًا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم علي تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مع استعراض إمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته، بالاضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليًا.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة في الاجتماع تحت رعاية وزير النقل لإعداد بروتوكول للتعاون بينها بما يسهم في تدفق إنتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر.

وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل لتوطين صناعات النقل وكافة الصناعات المرتبطة بها وخاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر، سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية المتخصصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل.

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