ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "dmc" يكشف آخر استعدادات حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشف محمد سعد، مراسل فضائية "dmc"، عن استعدادات وتجهيزات الحفلات الفنية التي يحييها تامر حسني والموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال مراسل القناة، إن هناك إقبالا كبيرا على مدينة العلمين الجديدة بمجرد الإعلان عن مهرجان العلمين، استعدادا لحفل الفنان تامر حسني، والمقرر له 21 يوليو المقبل، وبدأ عدد كبير من الجمهور التوافد إلى المدينة وقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء على البحر والتجول على الممشى السياحي الجديد، لافتاً إلى أن الحفل سيقام في منطقة أرينا.

 وأضاف أن الاستعدادات تتضمن كل النواحي في المدينة، سواء من خلال توفير السيارات الخدمية الجديدة أو تجهيز الطرق.

وكشف عن أنه بعد حفل الفنان تامر حسني، تشهد مدينة العلمين العديد من الحفلات الفنية المتنوعة، ويحييها الموسيقار عمر خيرت وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وفريق كايروكي، فضلا عن حفل الرابر العالمي روس، مضيفا أن أجمل ما يميز مدينة العلمين الجديدة الآن هو الطقس الرائع على البحر، وهناك عدد من المصيفين بدأوا التوافد على الشاطئ للاستمتاع بالأجواء العظيمة في المدينة.

DMC تامر حسني ر عمر خيرت مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

أحمد شوبير: مفاجآت فى ملف العائدين من الإعارات للأهلى (فيديو)

غرق شاب عمره 18 عامًا فى الساحل الشمالى

شركة العاصمة الإدارية ترد على شائعة "عجز الموارد المالية ووسائل النقل"

"الإسكان": توقيع عقد اتفاق تسوية لقطعة أرض بدمياط الجديدة

محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟