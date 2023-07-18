مراسل "dmc" يكشف آخر استعدادات حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين

كشف محمد سعد، مراسل فضائية "dmc"، عن استعدادات وتجهيزات الحفلات الفنية التي يحييها تامر حسني والموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال مراسل القناة، إن هناك إقبالا كبيرا على مدينة العلمين الجديدة بمجرد الإعلان عن مهرجان العلمين، استعدادا لحفل الفنان تامر حسني، والمقرر له 21 يوليو المقبل، وبدأ عدد كبير من الجمهور التوافد إلى المدينة وقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء على البحر والتجول على الممشى السياحي الجديد، لافتاً إلى أن الحفل سيقام في منطقة أرينا.

وأضاف أن الاستعدادات تتضمن كل النواحي في المدينة، سواء من خلال توفير السيارات الخدمية الجديدة أو تجهيز الطرق.

وكشف عن أنه بعد حفل الفنان تامر حسني، تشهد مدينة العلمين العديد من الحفلات الفنية المتنوعة، ويحييها الموسيقار عمر خيرت وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وفريق كايروكي، فضلا عن حفل الرابر العالمي روس، مضيفا أن أجمل ما يميز مدينة العلمين الجديدة الآن هو الطقس الرائع على البحر، وهناك عدد من المصيفين بدأوا التوافد على الشاطئ للاستمتاع بالأجواء العظيمة في المدينة.