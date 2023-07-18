إرادة جيل: التحالف الوطني نموذج فريد في العمل الأهلي

42 حزبا سياسيا

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نموذج فريد من نوعه في العمل الأهلي.

وأضاف "مطر" في تصريحات صحفية اليوم، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع خلال فترة وجيزة أن يتواجد في جميع المحافظات، مشيرا إلي أن التحالف الوطني يتواجد في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية كما أنه يصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

وقال "مطر" أن فكرة تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأتي في وقتها لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه البلاد في ظل تمسكها بخطتها التنموية، مشيدا بمشروع القانون الذى أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن إنشاء التحالف.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل، أن التحالف بات يخطو بثبات لتنفيذ المستهدف، وأصبح أحد أركان مسارات التنمية الشاملة التي ترنو إليها الجمهورية الجديدة؛ ولا سيما أن التحالف يقوم بالعديد من الخدمات ومنها تقديم سبل الدعم والقوافل طبية وستر وعافية ويقدم دورا في مساعدة وإغاثة المتضررين جراء أحداث بالإضافة إلي دوره في تشييد مدارس ومستشفيات وتوفير فرص عمل.