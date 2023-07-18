علماء الأوقاف: الكون كله شاهد على عظمة الخالق ووحدانيته

قالت وزارة الأوقاف، إن فعاليات اليوم الثاني للأسبوع القرآني، أقيمت لبيان بعض أوجه عظمة القرآن الكريم وبيان فضله وبعض وجوه إعجازه، والحديث عن عظمة وفضائل وبيان بعض أسرار هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في ‏سبع وعشرين ‏محافظة.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فعاليات اليوم الثاني للأسبوع القرآني جاءت في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وفي إطار دورها في خدمة القرآن الكريم وردها العلمي والعملي على المتطاولين على كتاب الله، حيث يث تم مناقشة قضية "الآيات الكونية في القرآن الكريم"‎‎، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأشار العلماء إلى أن القرآن الكريم حافل بالآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة وكمال الحكمة وبديع الصنعة، فالكون كله شاهد على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته، وإنما ينتفع بآيات الله الكونية أهل العقول الراجحة والبصائر النافذة، فيزداد إيمانهم، ومن آيات الله الكونية السماوات ذات الجمال والكمال.

وأوضحوا أن الحق سبحانه يقول "أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ"، ويقول سبحانه: "الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ"، ومما زين الله سبحانه به السماء تلك الشمس التي جعلها الله سراجا وهاجا، والقمر الذي جعله الله ضياء منيرا، وأن المتأمل في خلق الأرض وما فيها من آيات الله يدرك تمام قدرته سبحانه وحكمته حيث جعلها سبحانه قرارا لا تميل ولا تضطرب ومهدها لخلقه، وسلك فيها السبل، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها، وجعلها ذلولا ليمشي الناس في مناكبها ويأكلوا من رزقه سبحانه، يقول تعالى:" وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ".

