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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقًا بمفيض توشكى جنوب أسوان

غرق
غرق

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا بمفيض توشكى جنوب محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع غرق طفل فى مياة مفيض توشكى جنوب المحافظة، وتم انتشال جثمانه متوفى، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن الطفل يدعى محمد حسين محمد أحمد، يبلغ من العمر 6 سنوات، يقيم بمنطقة خور عواضة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

غرق طفل أسوان مفيض توشكي جنوب أسوان إسعاف الجهات الامنية

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