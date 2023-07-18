«البيت بيقع الحق عيالك».. لحظات مرعبة لضحايا انهيار حدائق القبة (صور)

"افتح الباب يا أبوياسين البيت بيقع، مش عارف أفتحه انزل أنت يا أبوزياد الحق عيالك ربنا يتولانا".. كانت هذه آخر محادثة تمت بين أسرتين أثناء انهيار عقار بمنطقة عزبة مكاوي، في حدائق القبة.

البداية كانت في تمام الساعة الرابعة فجرًا، سمع سكان عزبة مكاوي صوت ارتطام قوي ينبئ عن وقوع كارثة وباستكشاف الأمر لم يخب ظنهم وكانت الحسرة عندما وجدوا عقارًا مكونًا من 4 طوابق قد تحول إلى ركام وأكوام من التراب على الأرض، ويخلف 13 ضحية بخلاف المفقودين.

وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة وتحديدًا في شارع عرضه 8 أمتار بمنطقة عزبة مكاوي، وتبين أنه انهار بسبب قدمه وتآكل الجدران، وأن العقار صادرة له قرارات ترميم وإنذار بالإزالة موجه إلى مالك العقار ولكنه لم ينفذه.

كما كشفت النيابة عن محاولة أحد السكان إجراء صيانة لجدران شقته وهدم أخرى، مما تسبب في سقوط المنزل الذي يقطن فيه أكثر من 4 أسر، كما تبين انهيار العقار بكامل طوابقه وتأثر ثلاثة عقارات مجاورة بشروخ وتصدعات في الحوائط.



وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.