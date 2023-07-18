ناقد فني: نستمتع بأجندة ضخمة على مدار 45 يوما بمهرجان العلمين

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن أول حفل في مهرجان العلمين سينطلق الجمعة المقبل، ويحيه النجم تامر حسني، واحد من أهم نجوم مصر والوطن العربي، مضيفا أن مدينة العلمين قادرة على استيعاب كم كبير من جمهور تامر حسني.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكثر ما يميز مهرجان العلمين أنه شامل ومتنوع وبه جميع أنواع الفنون والترفية المختلفة، سواء كانت فنون غنائية، أو العاب رياضية، أو سباقات سيارات، وعروض أزياء لأشهر المصممين العالميين، إذ إننا سنشهد أجندة ضخمة على مدار الـ 45 يوما الخاصة بالمهرجان.

وأوضح الكشوطي، أن أي سائح أو زائر سيكون أمامه الكثير من الفعاليات المتنوعة، والتي سيتفاعل معها، وهذا سيكون مردوده إيجابيا وكبيرا على أكثر من جهة سواء جذب السياحة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تحويل اسم مدينة العلمين إلى شكل وسحر المدينة الجديدة، حيث تعد من أهم مدن الجيل الرابع في مصر.