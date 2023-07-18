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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال سماع أقوال شهود العيان فى انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة ما أسفر عن وفاة 13 مواطنًا وإصابة آخرين.

واستمعت النيابة لأقوال المصابة والتي أكدت أن المنزل مقام منذ عام 1980، وصدر له أكثر من قرار ترميم وتهديد بالإزالة، وأن الحادث جاء بسبب هدم حائط بشقة بالطابق الأول، وطلبوا من مالكها وقف هذه الأعمال حفاظًا على السلامة الإنشائية للعقار، ولكنه لم يستجب لطلبهم أو تحذيرهم واستمر في فعله.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عقار اصابة

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