للمرة الأولي في مصر.."كونتكت “ و”الصافي" يقدمان التأمين المجاني لأجهزة "موبايلاتي" ضد الغرق والكسر والحرق

وقّعت كل من شركة كونتكت للوساطة التأمينية إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركة موبايلاتي التابعة لمجموعة "الصافي" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، اتفاقية شراكة هى الأولى من نوعها في السوق المصري لتقديم التأمين المجاني لأجهزة وهواتف عملاء شركة "موبايلاتي" لمدة عام، بما يشمل تغطية شاملة للأضرار الخارجية مثل الكسر والحريق والغرق.

وبموجب هذه الاتفاقية يتم تفعيل وثيقة تأمين مجانية لمدة عام كامل لكل مشترٍ للهواتف والأجهزة الإلكترونية من فروع "موبايلاتي" البالغة 20 فرعاً في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن منصة التسوق الإلكتروني لشركة "موبايلاتي" وما توفره من مجموعة ضخمة لكافة المنتجات والهواتف الذكية والإلكترونيات وملحقاتها لأشهر العلامات التجارية العالمية الأكثر مبيعاً حول العالم.

وانفردت شركة "كونتكت للوساطة التأمينية" بالتعامل في كل ما يخص التأمين للعملاء التابعين لشركة "موبايلاتي"، بالإضافة للتأمين على أصول وممتلكات مجموعة "الصافي" ومشروعاتها في مجالات التوزيع والتجارة والإلكترونيات وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والاتصالات والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والتطوير العقاري.

وكشف خالد فهمي المدير التنفيذي لشركة "موبايلاتي" التابعة لمجموعة "الصافي"، إن هذه الاتفاقية وما تقدمه من خدمات فريدة من نوعها لعملاء "موبايلاتي"، تؤكد حرص الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها، بما يدعم المبيعات لتتصدر السوق بلا منازع، ويأتي ذلك تماشياً مع توسعات الشركة واعتزامها افتتاح فرعين جديدين لتصل بفروعها إلى 22 فرعاً بنهاية 2023.

ومن جانبها، أعربت نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، عن سعادتها بتلك الشراكة التي تعتبرها فرصة ناجحة لجميع الأطراف.

وقالت بريك إن هذا التعاون مع مجموعة "الصافي " جاء في إطار خطة شركة "كونتكت للوساطة التأمينية" المتواصلة على توسيع نطاق أعمالها وخدماتها في السوق المصري، وحرصها على التعامل مع كبري الشركات في جميع المجالات، مضيفة: أن الشركة تسعى لمساعدة عملائها في الحصول على تغطيات تأمينية تتعلق بكافة موضوعات وشئون حياتهم، في نفس الوقت الذي تسعى فيه "الصافي جروب" لتأكيد التزامها نحو عملائها وتوفير أفضل الخدمات غير المسبوقة لهم".

ومن جانبها، قالت ريم صافي الرئيس التنفيذي لمجموعة "الصافي"، إن التعاون مع شركة "كونتكت للوساطة التأمينية" إحدى كبرى الشركات الرائدة والمتميزة في قطاع التأمين، يعكس حرص المجموعة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، ولاسيما خدمات ما بعد البيع حيث الانفراد بتقديم التأمين المجاني لأجهزة عملاء "موبايلاتي"، لتصبح الاختيار الأفضل في مصر على الإطلاق.

وأكدت ريم صافي على أن القوة والثقة التي تتمتع بها شركة "كونتكت" سوف تنعكس على منتجات وأجهزة "موبايلاتي" لتصبح الأولى في السوق المصري بلا منافس، كما حرصت مجموعة "الصافي" على الاستفادة أيضاً من الخدمات التأمينية لشركة "كونتكت" حيث التأمين على أصول وممتلكات مجموعة "الصافي" بما يضمن مواصلة النمو والتوسع بكل ثقة وأمان لمختلف مشروعاتها.

ووصف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" هذه الشراكة بأنها تعكس ما تقدمه الشركة لعملائها من خدمات متميزة، مشيرًا إلى أن "كونتكت" منذ اليوم الأول لوجودها في السوق المصري وهي تلتزم باستراتيجية طموحة هدفها الأول هو عملائنا، وتنعكس تلك الاستراتيجية على ما نقدمه من منتجات فريدة، وكذلك على التوسعات التي نستهدفها لنكون الأقرب لعملائنا، وهو ما مكننا من بناء قاعدة عملاء ضخمة يستفيدون من خدماتنا ومنتجاتنا عبر قنواتنا الطبيعية المتنوعة، والأهم من ذلك منحهم الاطمئنان والسكينة، خاصة مع علمهم بوجود شبكة حماية وأمان لمنتجاتهم مجاناً ولمدة عام".

عن مجموعة الصافي

تأسست "موبيلاتي" التابعة لمجموعة "الصافي" عام 2020، وهي سلسلة محلات رائدة لبيع علامات تجارية متعددة من خلال 20 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منصتها الإلكترونية التي تقدم مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والألعاب والإكسسوارات ومعدات إنترنت الأشياء وتقنيات المنزل الذكي لتلبية كافة الاحتياجات التكنولوجية لجميع العملاء.

تأسست مجموعة الصافي عام 1985 برؤية وطنية لتصبح رائدة صناعية في إدارة المحافظ الاستثمارية المتنوعة في مصر. حققت المجموعة انتشارا واسعا في نطاق تغطية شاملة لعملائها في اكثر من 5 دول منهم مصر والصين وهونج كونج و الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والسودان وجنوب كوريا.

رسخت مجموعة الصافي أقدامها في العديد من القطاعات المتنوعة على مر السنوات الماضية كما سعت لتحقيق فرص استثمارية جاذبة ومشاركات استراتيجية لتحمل اليوم المسئولية من أجل عملائنا وشركائنا والمجتمع المصري بأكمله برؤية قومية تعتز بحب الوطن وتسعى أن تساهم في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي كمساهم رئيسي في تنشيط وازدهار الاقتصاد المصري.

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات.

ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين.

فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت للخدمات الائتمانية، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة.

كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المُهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.