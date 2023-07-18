شوبير يكشف أسباب تأخر الإعلان عن صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير الأهلي الإعلان عن صفقة إمام عاشور بشكل رسمي حتى الآن.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "صفقة إمام عاشور منتهية تماماً للأهلي، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "هناك بعض الأمور الورقية هي السبب الرئيسي في تأخير الأهلي الإعلان عن صفقة إمام، جار الاتفاق عليه حالياً، لضمن حفظ كل الأطراف حقوقها".

وتابع: "لا توجد أي خلافات نهائياً حول الأمور المالية الخاصة بالصفقة، سيقوم الأهلي بالإعلان عن الصفقة بمجرد الانتهاء من الإجراءات الورقية".

وأردف: "أتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة الانضمام إمام عاشور للأهلي، خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".

إمام عاشور أصبح قريباً للغاية من الانضمام للأهلي، عقب توقيعه على عقود انتقال للمارد الأحمر لمدة 5 مواسم مقبلة تنتهي في صيف 2028.

ويعد إمام عاشور هو أول صفقات الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان إمام عاشور، نجم خط الزمالك السابق، قد انتقل لنادي ميتيلاند الدنماركي في تجربة احتراف خارجي خلال شهر يناير الماضي، وذلك لمدة 4 موسم ونصف الموسم، إلا أن اللاعب قرر العودة مجددا للدوري المصري عبر بوابة الأهلي.