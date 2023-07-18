ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف أسباب تأخر الإعلان عن صفقة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسباب الحقيقية وراء تأخير الأهلي الإعلان عن صفقة إمام عاشور بشكل رسمي حتى الآن.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء: "صفقة إمام عاشور منتهية تماماً للأهلي، وكان من المفترض أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "هناك بعض الأمور الورقية هي السبب الرئيسي في تأخير الأهلي الإعلان عن صفقة إمام، جار الاتفاق عليه حالياً، لضمن حفظ كل الأطراف حقوقها". 

وتابع: "لا توجد أي خلافات نهائياً حول الأمور المالية الخاصة بالصفقة، سيقوم الأهلي بالإعلان عن الصفقة بمجرد الانتهاء من الإجراءات الورقية".

وأردف: "أتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة الانضمام إمام عاشور للأهلي، خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير".

إمام عاشور أصبح قريباً للغاية من الانضمام للأهلي، عقب توقيعه على عقود انتقال للمارد الأحمر لمدة 5 مواسم مقبلة تنتهي في صيف 2028.

ويعد إمام عاشور هو أول صفقات الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان إمام عاشور، نجم خط الزمالك السابق، قد انتقل لنادي ميتيلاند الدنماركي في تجربة احتراف خارجي خلال شهر يناير الماضي، وذلك لمدة 4 موسم ونصف الموسم، إلا أن اللاعب قرر العودة مجددا للدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

الإعلامي احمد شوبير الاهلى إمام عاشور صفقة امام عاشور احمد شوبير أسباب تاخير صفقة إمام عاشور

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

وزيرة التخطيط تلقى بيان مصر خلال افتتاح الشق الوزارى لمنتدى عالمى فى نيويورك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟