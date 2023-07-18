ضبط عاطلين يروجا مخدر الأيس في سوهاج

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين متورطين في تجارة المواد المخدرة في مركز أخميم.

كانت ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما وجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة أخميم عن قيام م "أ . س . ع" ويقيم بناحية قرية جزيرة محروس، و"م . م . ع" عاطل ويقيم بذات العنوان بجلب كمية من مخدر الشابو "الآيس" وذلك بقصد الاتجار.

تم ضبطهم وبحوزتهم 250 جراما من مخدر الشابو"الآيس" وسلاح نارى عبارة عن فرد روسى و5 طلقات، وميزان 2 هاتف محمول ومبلغ مالى 630 جنيه ومطواه.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.