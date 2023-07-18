ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يعرض 3 لاعبين على مانشستر سيتى مقابل بيرناردو سيلفا

بيرناردو سيلفا
بيرناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية عن عرض جديد من إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لنظيرتها في مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتحاول إدارة باريس سان جيرمان الحصول على خدمات بيرناردو سيلفا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وتخوض مفاوضات في الوقت الحالي مع إدارة الستيسنز.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على نظيرتها في مانشستر سيتي إدخال واحد من لاعبي الفريق في صفقة تبادلية مقابل التعاقد مع بيرناردو سيلفا.

ولعب بيرناردو سيلفا 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع 8 لزملائه في الفريق.
وأفادت الصحيفة بأن إدارة النادي الباريسي عرضت الثلاثي ماركو فيراتي، وجيانلويجي دوناروما، وبيرسنل كيمبمبي للحصول على خدمات أحدهم ضمن صفقة بيرناردو سيلفا.
وسبق أن ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تنوي التقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات بيرناردو سيلفا.

بيرناردو سيلفا باريس سان جيرمان مانشستر سيتى الانتقالات الصيفية ماركو فيراتي

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

وزيرة التخطيط تلقى بيان مصر خلال افتتاح الشق الوزارى لمنتدى عالمى فى نيويورك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟