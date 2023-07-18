باريس سان جيرمان يعرض 3 لاعبين على مانشستر سيتى مقابل بيرناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية عن عرض جديد من إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لنظيرتها في مانشستر سيتي من أجل الحصول على خدمات الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحاول إدارة باريس سان جيرمان الحصول على خدمات بيرناردو سيلفا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وتخوض مفاوضات في الوقت الحالي مع إدارة الستيسنز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على نظيرتها في مانشستر سيتي إدخال واحد من لاعبي الفريق في صفقة تبادلية مقابل التعاقد مع بيرناردو سيلفا.

ولعب بيرناردو سيلفا 55 مباراة بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، وسجل 7 أهداف وصنع 8 لزملائه في الفريق.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة النادي الباريسي عرضت الثلاثي ماركو فيراتي، وجيانلويجي دوناروما، وبيرسنل كيمبمبي للحصول على خدمات أحدهم ضمن صفقة بيرناردو سيلفا.

وسبق أن ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تنوي التقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات بيرناردو سيلفا.