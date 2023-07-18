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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول مجموعة دبابات ليوبارد الألمانية وصواريخ جديدة لأوكرانيا

دبابات أوكرانيا
دبابات أوكرانيا

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن وصول مجموعة من الدبابات الألمانية وصواريخ جديدة لأوكرانيا.

وقال غيث مناف، مراسل القناة، إن القوات البرية الأوكرانية أعلنت عن وصول دبابات ليوبارد الألمانية، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الصواريخ التي ستقوم بتغير جذري بحسب وصفهم.

وأشار إلى أن هناك إحاطة للهيئة العسكرية الأوكرانية، حيث تحدثت بأن القوات الأوكرانية هي اليوم في موقع هجومي داخل المناطق الجنوبية والجبهة الجنوبية التي تخضع الآن إلى السيطرة الروسية، وأن هناك تقدمًا واضحًا للقوات الأوكرانية مع استخدام تكنيك جديد بحسب وصفهم، وهو تشكيل مجموعات برية منفصلة تعمل على تفكيك المتفجرات والألغام الأرضية، بالإضافة إلى ذلك نقل مجموعة من القوات البرية مع الآليات داخل المدن.

وأكد أن هناك مجموعة من الخبراء العسكريين قالوا إن ما يحتاجونه في هذا التوقيت هو الأسلحة التكتيكية التي من خلالها يمكن للقوات الأوكرانية أن تتصدى للهجمات أولًا، وفتح المنافذ والممرات لدخول القوات الأوكرانية إلى المناطق التي تتم السيطرة عليها، فيما يحتاجون إلى صواريخ بعيدة المدى.

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