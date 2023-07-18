"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سيكون شديد الحرارة خلال فترة النهار، رطب على معظم أنحاء الجمهورية خاصة مع زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت غانم خلال مداخله هاتفية مع القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أنه ستنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض، وهو ما يشعر به المواطنين خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ونشهد هذه الأيام هدوء نسبي في سرعات الرياح ما يشعرنا بالرطوبة بشكل ملحوظ، فيما يساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، ومع بداية الأسبوع، تسجل درجات الحرارة أعلى القيم وذروة الارتفاع، ومع نهاية الأسبوع تسجل على القاهرة الكبرى ما بين 36 لـ37 درجة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية محذرة قائدي المركبات بأن تكون قيادتهم هادئة وليست سريعه في تلك الأوقات.