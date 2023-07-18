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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك: نتابع تطورات الأحداث فيما يخص الكنيسة الكلدانية في العراق

ساكو
ساكو

أصدر الأنبا إبراهيم إسحق رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانا رسميا قال فيه، نتابع باهتمام كبير تطورات الأحداث فيما يخص الكنيسة الكلدانية في العراق، ونصلي من أجل صاحب الغبطة الكاردينال مار لويس رافائيل ساكو، والآباء الأساقفة، والإكليروس، والرهبان والراهبات، وجميع المؤمنين، ونطلب أن ينير الله الطريق أمام جميع المسؤولين، لما فيه خير شعب العراق، وخير الكنيسة الكلدانية.

كما أصدرت سفارة الفاتيكان في بغداد، بيانًا حول لقاء القائم بأعمال السفارة الأب تشارلز لوانغا سونا والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة الكلدانيّة، الكاردينال لويس روفائيل ساكو.

وجاء في البيان: "تأسف السفارة البابوية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق فيما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانيّة، بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية، والتي غالبًا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير".

وأضاف "طلب اليوم  رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد لقاء القائم بأعمال السفارة البابوية لدى جمهورية العراق، الأب تشارلز لوانغا سونا، بخصوص أمر المرسوم الأخير بشأن غبطة البطريرك لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية".

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