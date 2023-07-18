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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تأخيرات القطارات بالوجه البحري والقبلي

القطارات
القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- (القاهرة / أسيوط) مدة 60 دقيقة.

- (أسيوط / أسوان) مدة 60 دقيقة.

ثالثاً : خط (بنها / بور سعيد)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 90 دقيقة.

رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك، وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، واهابت الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

تعرف على تأخيرات القطارات بالوجه البحري والقبلي البحري والقبلي القطارات بالوجه البحري والقبلي هيئة السكك الحديدية موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

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