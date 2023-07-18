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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع الأجواء الحارة.. تسريحات شعر رائعة يمكنك الاستعانة بها (صور)

تسريحات شعر
تسريحات شعر

يوم صيفي حار هو الطريقة الأكثر فعالية لتحفيز الشخص على عمل تسريحة شعر على الفور،  ومع ذلك قبل الالتزام بمظهر جديد ضع في اعتبارك اختبار بعض قصات الشعر المناسبة للصيف.

يمكنك تحقيق أسلوب رائع مع إبقاء شعرك بعيدًا عن وجهك وعنقك وظهرك كل ذلك دون الذهاب إلى صالون تصفيف الشعر.

كعكة منخفضة 
للحصول على هذه الكعكة الأنيقة، اربطي كل شعرك بكعكة منخفضة في مؤخرة رأسك وضعيها باستخدام كريم تصفيف، يتم لف الشعر في اتجاه عقارب الساعة من الأعلى إلى الأسفل، ويمكن تصفيف الكعكة الناتجة بأي طريقة تختارها.

عندما يكون شعرك طويلًا يكون لديك المزيد من الخيارات لكيفية تصفيف الكعكة.

ذيل الحصان الفقاعي

يعد هذا التصفيف أحد أكثر الاتجاهات شيوعًا في الوقت الحالي، ضعي شعرك على شكل ذيل حصان كلاسيكي بالارتفاع المطلوب سواء كان مرتفعًا أو متوسطًا أو منخفضًا حسب حالتك المزاجية وثبته برباط مطاطي، يمكنك استخدام أربطة شعر أكبر أو أشرطة مطاطية شفافة صغيرة أو حتى أشرطة مطاطية ملونة.

الشعر المجدول


إذا كان شعرك طويلًا بما فيه الكفاية قسّمه إلى نصفين، وقم بتجديل كل جزء، ثم لف الضفائر فوق رأسك وثبتها بدبابيس، أما لأولئك الذين ينعمون بشعر قطير يمكنك صنع جديلة هولندية على كل جانب من رأسك وتثبيته بربطة شعر مرنة.

عندما تنتهي من ضفر شعرك دس أطراف كل ضفيرة بدقة في التي تليها، قد تحتاج إلى عدة دبابيس صغيرة وبعض الوقت أمام المرآة لإتقان هذا المظهر.

كعكات الفضاء

تعتبر كعكات الفضاء اتجاهًا خالدًا لأنها تتطلب القليل من المهارة ولكنها دائمًا ما تبدو متماسكة، ببساطة اصنع كعكتين أنيقين على كل جانب من رأسك وثبتهما برباط شعر أو دبوس شعر متماسك.

أجواء حارة تسربحات شعر كعكة ذيل حصان كيرلي

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