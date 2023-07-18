انخفاض أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" بمقدار 500 جنيه للطن

انخفضت أسعار الأرز بالجملة، اليوم الثلاثاء ، في السوق المحلية للتجار والمستهلكين، وسط حالة من التباين المستمر في الأسواق منذ فترة طويلة فقد هبط سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار يتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه للطن، وانخفضت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أسعار الأرز بالسوق المصري

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» هبوط اليوم بمقدار 500 جنيه للطن، ليصل إلى 13.800 جنيه ،وتراجعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13.000 جنيه، مقارنة بسعره أمس 13.300 جنيه، بمقدار انخفاض 300 جنيه بالطن ،هبطت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 300 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 22.200 جنيه ،وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 20.500 جنيه، بدلًا من 20.600 جنيه، بتراجع قدره 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو 23 جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.