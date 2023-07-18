ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" بمقدار 500 جنيه للطن

الارز
الارز

انخفضت أسعار الأرز بالجملة، اليوم الثلاثاء ، في السوق المحلية للتجار والمستهلكين، وسط حالة من التباين المستمر في الأسواق منذ فترة طويلة فقد هبط سعر الأرز الأبيض كسر 5%، وكسر 3%، بمقدار يتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه للطن، وانخفضت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «عريض الحبة ورفيع الحبة»، بمقدار يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للطن، بينما استقر سعر تداول الكيلو لدى المستهلك.

أسعار  الأرز بالسوق المصري 

سجلت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» هبوط اليوم بمقدار 500 جنيه للطن، ليصل إلى 13.800 جنيه ،وتراجعت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13.000 جنيه، مقارنة بسعره أمس 13.300 جنيه، بمقدار انخفاض 300 جنيه بالطن ،هبطت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 300 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 22.200 جنيه ،وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 20.500 جنيه، بدلًا من 20.600 جنيه، بتراجع قدره 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو 23 جنيهًا للمستهلك.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.

أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة أسعار الأرز الأبيض البلدي أسعار الأرز الشعير عريض الحبة أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة أسعار الأرز الأبيض أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز البطاقات التموينية البطاقات التموين البطاقات التمويني التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

تقرير كندي يرشح 4 قطع أثرية مصرية ضمن "الاكتشافات الخارقة" عالميا

السويدي: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجربة فريدة تؤكد سعى الدولة تجاه تطوير التعليم الفنى

تأكيد مدبولي امتلاك مصر مقومات التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية يتصدر اهتمامات الصحف

لليوم الـ320.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

آخر الاكتشافات العلمية في مجال علاجات الشيخوخة

هل "الأسبارتام" والمحليات الصناعية الأخرى تُسبب السرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟