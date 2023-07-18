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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب مقتول بـ15 مايو

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

كشف مصدر أمني، أن رجال مباحث ١٥ مايو يقومون بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شاب داخل مدخل عقار، لحل لغز القضية و بيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

و كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث ١٥ مايو بقيادة المقدم احمد ماضي بلاغًا يفيد بوجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره داخل مدخل عقار بمنطقة الإسكان الاجتماعي دائرة القسم، وبإخطار اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة أمر باستعجال تحريات رجال المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية بالقاهرة اجراء اجهزة الامن إتخاذ الإجراءات القانونية ٥ مايو استعجال تحريات ارتباط إخطار ارتكاب اعي

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