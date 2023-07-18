تقرير أمريكى: منصات التواصل الاجتماعى تواجه عاصفة من المعلومات المضللة خلال 2024

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن منصات التواصل الاجتماعي تواجه عاصفة كاملة من المعلومات المضللة في عام 2024، بعد انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشبكة في تقريرها، في الشهر الماضي، نشر مقطع فيديو على تويتر، استخدمت الحملة الرئاسية لرون ديانتيس صورًا يبدو أنها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس السابق دونالد ترامب وهو يعانق أنتوني فوسي.

كانت الصور التي بدت مصممة لانتقاد ترامب لعدم إقالة أكبر متخصص في الأمراض المعدية في البلاد، من الصعب تحديدها، فقد عُرضت جنبًا إلى جنب مع صور حقيقية للزوجين وبنص مكتوب عليه نص يقول: "الحياة الحقيقية ترامب".

وعندما بدأت الصور في الانتشار، سرعان ما قامت منظمات التحقق من الحقائق والمستخدمون ذوو العيون الحادة بالإشارة إليها على أنها مزيفة، لكن تويتر، التي خفضت عددًا كبيرًا من موظفيها في الأشهر الأخيرة بموجب ملكية جديدة، لم تزيل الفيديو.

يقول خبراء في سلامة المعلومات الرقمية إنها مجرد بداية لمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بطرق يمكن أن تربك أو تضلل الناخبين.

وتوفر مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على إنشاء نص مقنع وصور واقعية -وبشكل متزايد الفيديو والصوت.

يقول الخبراء وحتى بعض المسؤولين التنفيذيين المشرفين على شركات الذكاء الاصطناعي، إن هذه الأدوات تخاطر بنشر معلومات كاذبة لتضليل الناخبين، بما في ذلك قبل انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.

وقال جيفين ويست، الأستاذ في جامعة واشنطن والمؤسس المشارك لمركز الجمهور المطلع: “الحملات بدأت تتصاعد، والانتخابات تأتي بسرعة، والتكنولوجيا تتحسن بسرعة، مشيرًا "لقد رأينا بالفعل أدلة على التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي".

ويقول الخبراء، إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة عن معالجة مثل هذه المخاطر، باعتبارها المنصات التي يذهب إليها مليارات الأشخاص للحصول على المعلومات، والتي غالبًا ما يذهب إليها الفاعلون السيئون لنشر ادعاءات كاذبة، لكنهم يواجهون الآن عاصفة كاملة من العوامل التي يمكن أن تجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى مواكبة الموجة التالية من المعلومات المضللة عن الانتخابات.

وتراجعت العديد من الشبكات الاجتماعية الرئيسية عن إنفاذها لبعض المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات وخضعت لعمليات تسريح كبيرة للعمال على مدار الأشهر الستة الماضية، والتي أثرت في بعض الحالات على نزاهة الانتخابات وسلامتها وفرق الذكاء الاصطناعي المسؤولة.