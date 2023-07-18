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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم المترو الأنفاق يكشف أسباب قرار تخفيض سرعة القطارات

المترو
المترو

قال محمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه يوجد تعليمات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل ،بالسلامة داخل محطات مترو الأنفاق، وشعار الشركة "السلامة أولًا" لتقيدم خدمة مميزة للمواطنين.

وأضاف “عبدالهادي”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مترو الأنفاق هو الأسرع والأمن، وهو الأرخص، وهو أفضل وسائل الانتقال داخل القاهرة الكبرى.

وتابع، أن الإجراء المعتاد كل عام أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يجتمع المهندس على الفضالي، رئيس المجلس إدارة شركة المترو، مع إدرة هندسة السكة بالخط الأول بالمترو والخط الثاني، لأن الخط الأول يعمل بالشبكة الكهربائية الهوائية، ويتم تخفيض السرعة من سرعة من 80 إلى 60 كيلو بكل المحطات السطحية بالخط الأول والثاني.

سبب اتخاذ قرار تخفيض السرعة

وأكد أن هذا القرار هو لتقليل الأعطال وحفاظًا على مسير القطارات والقضبان والشبكة الكهربائية لأن القضبان درجة حرارته تصل لأكثر من 60 درجة، مشيرًا إلى أن مهندسي السكة يقومون بقياس القضبان والشبكة الكهربائية وتصل درجتها من 60 إلى 70، ولذا تخفض السرعة طول فترة الصيف من الساعة 11 وحتى الساعة الرابعة عصرًا، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على حركة القطارات.

المتحدث باسم مترو الأنفاق مترو الأنفاق تخفيض السرعة الخط الأول الخط الثاني القطارات

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