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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: يمكن لاتفاق الحبوب أن يستمر دون روسيا "بشرط"

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه يمكن لاتفاق الحبوب أن يستمر دون روسيا شرط حمايتنا من "جنون موسكو".

أضاف زيلينسكي، الاثنين، أن بلاده تأمل في مواصلة صفقة الحبوب في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا، حسبما قال المتحدث باسم زيلينسكي سيرجي نيكيفوروف على فيسبوك الذي نقل عنه قوله: "حتى بدون الاتحاد الروسي، يجب عمل كل شيء حتى نتمكن من استخدام ممر البحر الأسود هذا".

وأشار زيلينسكي إلى أنه أمر وزارة الخارجية بإعداد "إشارات رسمية" للأمم المتحدة وتركيا بشأن استمرار الصفقة.

وقال زيلينسكي، إن الشركات التي تمتلك السفن مستعدة؛ لمواصلة توريد الحبوب إذا سمحت أوكرانيا وتركيا بمرور السفن.

في يوليو من العام الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا بشكل منفصل اتفاقا مع تركيا والأمم المتحدة في اسطنبول لاستئناف شحنات المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود.

منذ ذلك الحين، تم تمديد الصفقة عدة مرات، ومن المقرر أن تنتهي في 18 يوليو.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تعترض على تمديد صفقة الحبوب، وفقا لتقارير إعلامية.

أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية، اليوم الاثنين، نقلًا عن بيانات من "إدارة الموانئ البحرية في أوكرانيا" أن أوكرانيا صدرت 32.5 مليون طن من المواد الغذائية إلى 45 دولة في أول 11 شهرًا من سريان الاتفاقية.

وتقوم روسيا بعرقلة عمل مبادرة حبوب البحر الأسود من أجل الضغط على السوق الزراعية العالمية.

صرح بذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع ممثلي وسائل إعلام إفريقية، بحسب الخدمة الصحفية الرئاسية.

"بالنسبة لروسيا، هذا شكل من أشكال الإغراق في سوق الحبوب والمنتجات الزراعية من أجل منع أوكرانيا وأن تكون المصدر الرئيسي الوحيد من هذه المنطقة. 

من الواضح تمامًا: إنهم يستخدمون الضغط لحل مشكلاتهم السياسية، وكسب المال لشركاتهم. الضغط على دول إفريقيا وآسيا والقارة الأوروبية. فعلوا الشيء نفسه مع الطاقة: الغاز وموارد الطاقة والنفط، قال زيلينسكي.

​فلاديمير زيلينسكي الحبوب روسيا اوكراينا جنون موسكو

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