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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على قاتل طليقته بسبب ملكية منزل بالقليوبية

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على قاتل طليقته طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما على ملكية منزل بدائرة مركز شرطة طوخ، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، والعميد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغًا بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

كما أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر أمس الأحد، ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية إرتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

الأجهزة الأمنية بالقليوبية اللواء نبيل سليم خلافات زوجية قاتل طليقته مأمور مركز شرطة طوخ مدير أمن القليوبية

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