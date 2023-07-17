تحرير 57 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع إدارة تموين البندر قامت خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري بتكثيف الحملات التموينية الرقابية التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير ٥٧ محضر مخالفات متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع هيئة الرقابة على تموين بندر المنيا والجهات المعنية ورجال الشرطة قامت بتنظيم حملات تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١الى ٢٠٢٣/٧/١٥ ببندر المنيا على الأسواق التجارية ومنافذ البيع والمخابز بأنواعها لضبط الأسعار والتأكد من صلاحيتها وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير ٥٧ محضر ومخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات المضبوطة تنوعت وجاءت علي النحو التالي : 16 محضر عدم نظافة ومحضر عدم وجود سجل تجارى و٦ نقص وزن و٤ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤ عدم وجود لوحة إعلان وعدد ١١محضر إحراز و٣٦ محضر عدم وجود شهادة صحية و١٠ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.