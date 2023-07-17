رئيس "صناعة النواب": إصدار قانون للتحالف الوطني استكمال للمسار التنموي القومي

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، بات يخطو بثبات نحو تحقيق أهدافه، باعتباره أحد أركان مسارات التنمية الشاملة ضمن استراتيجيات الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس "صناعة النواب" في تصريحات له، إلى أن التحالف يُقدم العديد من الخدمات بينها “القوافل طبية، ستر وعافية، ومساعدة وإغاثة المتضررين، تشييد المدارس والمستشفيات وتوفير فرص عمل”.

وأكد “محمود” أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حولت التحالف الوطني إلى قوة عمل تطوعي ضخمة حققت نتائجها بعد إطلاق المبادرة الرئاسية بتخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وضع قانون يًنظم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي، مما يحقق طفرة حقيقية في مجالات عمل المجتمع المدني.

وأوضح المهندس معتز محمد محمود، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ويتماشى كذلك مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقتها الدولة يتوجيهات من الرئيس السيسي، لاستكمال المسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.